Indrek Sarrap abikaasa ja tütre näosaate numbrist: esitust vaadates närveerid samamoodi kaasa, nagu oleks ise laval

Pinki ballaadidest on „Cover Me In Sunshine“ Indrek Sarrapi sõnul üks tuntumaid ja kuna videos esines Pinki laps Willow Sage Hart, tuli otsus Helinit kaasata päris loogiliselt ja kiiresti. „Helinit väga kaua masseerima ei pidanud, mis oli tegelikult meile päris suur üllatus,“ kirjeldas Indrek.