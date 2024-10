EDETABEL | Moeäri pole meepott. Millise Eesti moedisaineri teenistus on kõige suurem?

Rõivadisain ja -valmistamine kuuluvad tootmisvaldkonda ja igapäevased kulud siin on suuremad, kui võrrelda kas või lauljate, muusikute ja artistide kuludega meelelahutusäris. Heliloomingu salvestamine ja viimistlemine stuudios on samuti tootmine, kuid see ei ole artistile tema ametis igapäevane möödapääsmatu tegevus. Kui kohalesõidukulu esinemispaika välja arvata, saab artist ka uusi laule loomata ja plaate üllitamata aastaid Eestis ringi tiirutada, andes edukalt kontserte ja esitades rahva poolt palavalt armastatud laule.