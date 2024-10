FOTO | Sport on au sees! Euroopa suurimal naistejooksul osalenud Getter Jaani: elamus, mis ei unune

Getter Jaani (31) postitas enda Instagrami kontole foto jooksu pealt, mille taustal kõrgus Pariisi tunnusmärk Eiffeli torn. Nimelt võttis muusik osa spordiüritusest, mis on mõeldud vaid naistele. La Parisienne on naiste spordifestival, mille käigus toimuvad erineva distantsiga jooksud, joogatunnid ja teised meelelahutuslikud ja sportlikud tegevused kogu nädalavahetuse vältel.

Ürituse eesmärk on propageerida sportlikku eluviisi ja seda meelelahutuslikult. Suurüritus on ilma osalustasuta, mis toob tuhandeid naisi Prantsusmaale kokku. Kõik jooksurajad jooksevad mööda Pariisi tänavaid ning mööduvad uhketest vaatamisväärsustest, et oleks ka ajaloolist ja kultuurilist elamust.

Getter jagas Instagramis meeleolukast sündmusest ka videot. „Parisienne jooks OLI NIII ÄGE KOGEMUS!!!! Joosta keset Pariisi üheskoos oli elamus, mis ei unune ja usun, et see energia käib veel minuga pikalt kaasas! Ma nii armastan näha ja tunda seda, kuidas inimesed üksteisele kaasa elavad, et kõigil hästi läheks! Liikumine teeb ikka väga rõõmsaks ja annab nii palju head energiat!“ kirjeldas ta ürituselt saadud emotsioone video all. Samuti märkis ta ära, et võttis enda sõbrad ja sugulased ka jooksule kaasa ja seda videokõne vahendusel. Lauljatar väljendas soovi järgmisel aastal uuesti üritusel osaleda.