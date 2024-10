Eesti kuulsamate youtuber’ite uus konkurent? Skandaalne blogija Mallukas lõi elukaaslasega platvormile ühise kanali

Malluka ja Märteni uhiuue kanali nimi on Märten & Mallu. Kirjelduse järgi hakkab sinna tulema sisu paari igapäevaelust, maja renoveerimisest ja trallist, mis kõige sellega kaasneb. Kirjeldus ei valeta – kaks päeva tagasi loodud kanalil on üleval juba kaks videot. Esimeses videos näeb, kuidas nad enda maja leidsid, mismoodi see ostutehing käis ja kuidas kaugtõestusega notaris tehing sündis.

Teises videos näevad huvilised äsja ostetud maja iga nurgatagust majatuuri käigus. Kahe päevaga on staarpaari kanalile kogunenud üle 3000 jälgija. Kahe video peale on vaatamisi kokku 31 000. Videote kommentaariumis on inimesed aktiivsed kaasarääkijad ning jagavad blogijale nõuandeid maja renoveerimise kohta.

Kui nüüd arve võrrelda Eesti esi-youtuber’itega, siis tükk maad on veel minna. Andrei Zevakini isiklikul kanalil on kogunenud aastatega 183 000 tellijat. Seal kanalil teeb ta peamiselt koos Robin Valtinguga reageerimisvideoid, mis on viimasel ajal soiku jäänud, sest meestel on ka palju teisi projekte käsil, näiteks reisisaade Lõuna-Ameerikas. Youtuber’ite ühisel kanalil „mis siin toimub?“ on jälgijaid veidi rohkem kui 15 000.