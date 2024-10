Muudatused artiste ei heidutanud? Eesti Laulu konkursile esitati 175 lugu

„Tervitame konkursil kõiki artiste, tänavune Eesti Laul on rahvusvahelisem kui kunagi varem,“ rõõmustab ERR-i elamussaadete juht Karmel Killandi ja lisab: „Eriti rõõmustan selle üle, et võistlejate hulgas on andekaid noori tegijad aga ka kuulsaid artiste. Loodame ju endiselt, et see võistlus paneb aluse lavakarjäärile kodus või lennutab maailmas tippu. Kindel on see, et muusikamaastik on 175 laulu võrra rikkam ja selleks me seda konkurssi ju teemegi!“