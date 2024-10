Uued infokillud! Lahkamisel selgus, et Liam Payne tarvitas enne surma hallutsinogeenseid narkootikume

Lahkamisel selgus, et Liam Payne tarvitas enne surma mitmeid mõnuaineid, vahendas TMZ. Buenos Airese õiguskaitseallikad rääkisid väljaandele, et varalahkunud laulja lahkamise käigus tuli välja, et kolmanda korruse rõdult surnuks kukkudes, oli tema kehas Argentiinas leviv metamfetamiin.