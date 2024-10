„Kas kõik on hästi suur, inimesed on egoistlikud?“ Taavi Libe põrutab Ameerikasse

Eelseisvaid Ameerika presidendivalimisi kajastavad kõik meediamajad ja telekanalid, kuid Taavi Libe otsustas koos Liina Kanarbikuga suursündmuse ajaks USAsse kohapeale sõita.

„Tavaliste ameeriklaste kajastamist on TV3-s kindlasti kõige rohkem. Kui sellele lisada erisaated ja Eestis kohapeal koos välispoliitika asjatundjatega infot vahetavad TV3 ajakirjanikud Sander Terras ja Tarmo Maiberg, siis võib öelda, et analüüsi maht ja sügavus on väga suur,“ selgitas saatejuht TV3-le.

Taavi reisib presidendivalimiste eelsel ajal Texasesse, Chicagosse, Bostonisse ja New Yorki ning kajastab kohalike ameeriklaste ja ka seal elavate eestlaste igapäevaelu.

Käesolev reis on Taavile esimene kord kõikide võimaluste maale minna ning ta ootab huviga näha ja kogeda ka seda, kas Ameerika kohta käivad stereotüübid paika peavad. „Kas kõik on hästi suur, inimesed on egoistlikud jne?“ arutleb ta.

USA valib endale uue presidendi 5. novembril.

Septembri lõpus kuulutati välja ka Taavi Libe uue reisikaaslase avalik konkurss, mille võitja saab koos Taaviga seiklema minna. Mullu käis Taavi reisil koos turumüüja Mallega, kes polnud enne seda lähiriikidest kaugemale reisinud. Toona lennati Aafrikasse. Nüüd on plaanis võtta ette uus reis, mida filmitakse jaanuaris.

Taavi rääkis eelmisel nädalal Kroonikale, et tema uueks reisikaaslaseks soovis saada üle 600 inimese. „Aga veelgi suurem oli üllatus, et sadakond inimest tuli ka kohale. Nii suurt protsenti poleks oodanud,“ ütles Taavi. „Noorim kohaletulija on viimaseid päevi 18-aastane ja vanim 76-aastane.“

Uut reisisaate sihtkohta ja reisikaaslast ei ole Taavi veel avaldanud.