30 aastat moeloojana tegutsenud Aldo Järvsoo oma kõige piinlikumast kollektsioonist: ma unustasin, et olen moekunstnik

Järvsoo sõnul on ta oma elu jooksul teinud 45 kollektsiooni, millest piinlikkust tunneb ta vaid ühe üle. „See oli kõige esimene Tallinn Fashion Week, mida me otsustasime, et hakkame korraldama ja siis ma unustasin, et ma olen moekunstnik, et mul on vaja kollektsiooni ka teha. Minul oli piinlik, aga hiljem osad inimesed on öelnud, et see oli äge. Ju ma suutsin selle nädalaga panna midagi paika, mis sinna lavale ka sobis,“ sõnas ta.