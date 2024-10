Andrei Zevakin tunneb uhkust oma vene perekonnanime üle: tahan teistele näidata, et vene nimega on võimalik midagi saavutada

Üks Eesti populaarsemaid juutuubereid Andrei Zevakin andis RusDelfile pikema videointervjuu, kus ta rääkis muu hulgas oma sissetulekust ja sellest, et on oma vene perekonnanime üle uhke. „Oli aeg, mil usuti, et kui tahad midagi saavutada, pead oma nime muutma. Ma pole kunagi tahtnud seda teha, mulle oli see motivatsiooniks,“ meenutas Zevakin.