Prints Harry ja Meghan Markle’i Portugalisse maja soetamine jätab kohalikud külmaks. „Oleme näinud rikkamaid ja palju kuulsamaid inimesi“

Möödunud nädalal kirjutas Briti väljaanne Daily Mail, et juba pikemat aega Ameerika Ühendriikides elavad ja ligi aasta tagasi oma Ühendkuningriigi kodust ilma jäänud prints Harry ja Meghan Markle on endale soetanud kinnisvara Portugali. Ostuga on Harry ja Meghan astunud sammu, et neil oleks olemas peatuspaik ka siinpool Atlandi ookeani. Väidetavalt asub kuningliku paari uus häärber Melidese linna läheduses, mis on umbes 130 kilomeetri kaugusel Portugali pealinnast Lissabonist. Maja maksis 4,3 miljonit eurot.

Hiljutisest Daily Maili loost selgub aga, et kohalikes Harry ja Meghani maja soetamine suuri emotsioone ei tekita. Elanikud väidavad, et nad on sellega harjunud ja et samas piirkonnas kasvatavad oma kinnisvaraportfelle „rikkamad ja palju kuulsamad inimesed“. Nende sõnul on seega ebatõenäoline, et prints Harry ja Meghani Portugali saabumine kuidagi erilisel viisil vastu võetakse.