Kanal 2 toob ekraanile ülimenuka suursaate, millesarnast pole Eestis varem tehtud

Uuringufirma Kantar Emori andmetel septembrikuu vaadatuim saade „Ma näen su häält“ toob sel sügisel vaatajateni veel ühe suurejoonelise episoodi, mis pakub põnevat äraarvamismängu ja muusikalisi elamusi. Ent Kanal 2 ei kavatse loorberitele puhkama jääda – juba järgmisel pühapäeval jõuab ekraanile midagi täiesti enneolematut. Uus suur formaat „Minu elu viis“ pakub unustamatuid hetki ja erakordseid emotsioone.

Saate produtsent Kaupo Karelson tõdeb, et midagi sellist pole varem Eesti telemaastikul nähtud: „Tõepoolest, see on formaat, mis paneb ka meie kogenud tiimile tõeliselt pinge peale. Peame tegema midagi väga suurt ja uhket, mida varem pole nähtud. Tegemist on Soome viimaste aastate suurima hitiga, ja see suurformaat on jõudnud nüüd ka Eestisse.“

Igas saates astub üles viis külalist, kes jagavad oma lugu, mida illustreerib üks kindel laul. Saate võlu peitub mängulises elemendis, kus ülejäänud osalejad ning ka vaatajad kodudes peavad ära arvama, kelle valitud lugu parasjagu kõlab. Kas sinu lemmiklaul ütleb ära, kes sa tegelikult oled? Miks heliseb elu pöördelisi hetki meenutades meie peas see üks, elu olulisim viis? Saates kõlavad meloodiad, mille saatel on leitud armastus, ületatud südamevalu, saavutatud suuri võite ja läbitud elu raskemaid katsumusi.

Hooaja jooksul jagavad eriliste laulude taustal oma seni rääkimata lugusid ja eredaid mälestusi teiste seas Reet Linna, Roald Johannson, Liis Lemsalu, Anne Veski, Katrin Karisma, Gerd Kanter, Jüri Ratas ning paljud teised tuntud inimesed.

Produtsent selgitab, et saate keskseks osaks on Tomi Rahula juhitud live-bänd, kuhu kuuluvad Eesti parimad muusikud. Püsilauljatena astuvad üles Synne Valtri, Marianne Leibur, Ott Lepland ja Silver Laas ning igas saates esineb ka eriline külalislaulja. Karelsoni sõnul kõlavad laulud väga originaalilähedaselt, et taaselustada isikliku looga seotud emotsioone ja tuua esile varasemad mälestused.