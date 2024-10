FOTO | „See müstiline olevus on mind alati paelunud.“ Laura Põldvere lasi endale uue kehakaunistuse teha

Laura räägib, et tahtis lasta draakoni enda käele maalida juba eelmisel aastal, kuid toona ükski kavand teda ei kõnetanud. Nüüd, septembri alguses joonistas tätoveerija Elisabeth Margus talle isendi, kes paelus Laurat niivõrd, et ta otsustas katta terve parema käe. „Enne seda olin 100% kindel, et ei tee kunagi tervet sleeve’i. Ära iial ütle iial, eks,“ muigab Laura. „Draakon on minu jaoks tugevuse, vastupidavuse, armastuse ja hoolivuse sümbol,“ lisab ta.