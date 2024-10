Anne Veski oma mantlipärijatest: uut Anne Veskit ei ole kellelegi vaja!

Andekatest noortest lauljannadest tõi Veski välja Eleryn Tiidu ja Inga. „Meil on neid noori tulijaid küll ja küll. Ma lihtsalt ei ole veel aru saanud, kes neist suudaks soolokontserdi läbi viia nii, et see oleks huvitav,“ sõnas Veski, et esialgu tuleb endale repertuaar seada. „Siis tuleb õppida, kuidas seda lavalt maha müüa. Ja kolmandaks tuleb leida see enesekindlus, et lõpuks minna ja teha see kontsert, mis on huvitav. Sinna on neil veel natukene aega.“