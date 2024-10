KLÕPS | Raha kui murdu! 11-aastane North West kinkis emale Kim Kardashianile sünnipäevaks veidra sõnumiga teemantkaelakee

21. oktoobril sai tõsielustaar Kim Kardashian 44-aastaseks. Oma sünnipäeval oli ta väga aktiivne sotsiaalmeedias ning jagas muu hulgas ka tähtsaks päevaks saadud vanima tütre kingitust. Tegemist oli teemantkaelakeega, kuhu Kimi 11-aastane tütar North oli lasknud peale graveerida ingliskeelse slängitermini „skibidi toilet“. Veidra terminiga „skibidi“ tähistavad noored tavaliselt midagi, mis on „halb“ ning ühtlasi on see alguse saanud düstoopilisest YouTube’i sarjast pealkirjaga „Skibidi Toilet“, mis laste seas populaarne on.