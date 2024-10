TELETOP | Tegi „Aktuaalsele kaamerale“ ära! „Su nägu kõlab tuttavalt“ on iga nädalaga aina populaarsem

Möödunud nädala Kantar Emori koostatud vaadatavamate saadete edetabeli esikolmikus on väike muutus toimunud. Esikohta hoiab jätkuvalt „Pealtnägija“ (158 000 vaatajat), kuid teise ja kolmanda koha osas on vahetus aset leidnud. Eelmisel nädalal pronksikohale tulnud TV3 suursaade „Su nägu kõlab tuttavalt“ on seekord saanud kaela hõbemedali ehk koha võrra tõusnud. Saade meelitas seekord telerite ette 141 000 silmapaari, eelmisel nädalal oli see 135 000 silmapaari. Kolmandale kohale taandus ETV uudistesaade „Aktuaalne kaamera“, mida vaatas 134 000 vaatajat.