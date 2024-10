FOTOD | Suurimad kaasaelajad kohal! Vaata, kes saabusid Kelly Sildarust rääkiva filmi esilinastusele

Film räägib Eesti ekstreemspordi imelapsest Kelly Sildarust, kes ilmub justkui mitte kusagilt – Eestist, kus selle spordiala harrastamiseks pole ei mägesid ega eeskujusid. Üleöö saab temast taliolümpiamängude medalitele lootva väikerahva lemmik. Kahe aastaseks saanud Kellyt juhendas isa Tõnis Sildaru. Neist kahest saavad meediakangelased – imelaps ja isehakanud treener. Kelly on suusarajal uskumatult edukas, kuni pärast pea lõputut triumfide rida purustab vigastus aga unistuse – Kelly jääb eemale 2018. aasta taliolümpiamängudest, mis pidid plaani järgi olema esimesed tema rekordeid purustavas karjääris. Lisaks tuleb päevavalgele muserdav saladus ja Kelly eduka teekonna varjatud pool. See on Kelly lugu läbi tema enda ja kõrvalseisjate pilgu – ilma filtriteta.