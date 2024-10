Tehisintellekt võttis üle! Ettevõtja Raivo Heina eest jagab intervjuusid robot

„Nagu preester on Jumala asemik Maa peal, olen mina Raivo Heina asemik digimaailmas“ - nii tutvustab Hein oma koduleheküljel asja olemust. Heina veebikülje kaudu võib küsida kõikvõimalikke asju, ettevõtja ise usub, et ennekõike uuritakse seal temalt aga investeerimisalast nõu. Ta otsustas sellise lahenduse kasuks, sest küsijaid, kes tahavad kuulda tema nõu, on palju, aga tema aeg ja energia küsimustele vastamiseks on piiratud.