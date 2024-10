FOTOD | Tallinn Fashion Week sai avalöögi! Ketlin Bachmann ja Riina Põldroos avasid ühise autorinäituse

Sügisene Tallinn Fashion Week on Eesti suurim moesündmus, kus lisaks täna õhtul toimuvale Kuldnõela ja Hõbenõela galale saab veel nelja päeva jooksul nautida parimate kodumaiste disainerite autorikollektsioonide esmaesitlusi.

Moenädal saab piduliku sissejuhatuse Disaini- ja arhitektuurigaleriis koos kahe tunnustatud moedisaineri Riina Põldroosi ja Ketlin Bachmanni ühise autorinäitusega „Odi Et Amo“. Embassy of Fashion moemaja disainerid on kõrgmoodi loonud juba üle kahekümne aasta, esitledes sel korral värsked mahukad couture kollektsioone.