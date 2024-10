Ott Kiivikas Brigitte Susanne Hundi fitnessivõistlusest: positiivne on see, et hullemini ju minna ei saa

Seltskonnatähe eesmärk oli tema varasemate sõnavõttude põhjal esimese kuue sekka jõuda ehk finaalikoht. Paraku selgus laupäeva hilisõhtul, et ta ei pääsenud fit-model’i kategooria eelvoorust edasi ja finaali uks jäi suletuks. Kroonikale saadetud protokollist on näha, et skandaalne sisulooja jäi üle 169-sentimeetriste naiste kategoorias kümnendaks ehk viimaseks. Edasipääsust lahutas teda 22 punkti.