Liisa Pulk: kui küsisin palka juurde, öeldi: „Aga Liisa, sul on ju rikas mees!“

Septembris lõppesid sul just „Onu Bella tähestiku“ etendused, kus sa said vabalt 90ndate eri naisetüüpe kehastada.

Tegelikult see on paras kostüümidraama. Siin on ikka metsikult kostüüme, metsikult parukaid ja metsikult kostüümivahetusi. Mu kõige lemmikum kostüüm on tegelikult seal kapis.

Oo, see on ju võimas rinnapartii lateksist. Kas tõesti otse Temust? Kui kõik naised „Onu Bella tähestikus“ nende perfektsete rindadega lavale tulid, siis ma mõtlesin, et oh my god, kas casting käis rindade järgi? Sest esmapilgul ei saa aru, et see on see kumm ja lateks.

Ega inimeste pilgud väga näkku ei lähe, kui nad näevad seda partiid.

Sa oled sattunud mängima beibesid, ka kultusfilmi „Tulnukas“ järjeloos Mailit?

„Tulnuka“ Maili rolli puhul on mulle väga palju öeldud, et oh väga äge, nii julge roll. Ja ma ei saa kunagi täpselt aru, et mida nad sellega mõtlevad, et mis asi seal julge on?! Et naised jõid ja ropendasid?

Ma pean tunnistama, et kindlasti meil Eestis natukene on neid eri naistüüpe vähem, kui kuskil suurlinnades Berliinis või Londonis või New Yorgis. Meil on natukene konnatiik siin. Iga inimene satub kergemini tähelepanu keskpunkti. Enamik inimesed seda ei taha, nad tahaks olla mugavalt oma turvalises kohas, sest nii on lihtsam. Sulanduda massi. Lihtsam on olla see stereotüüpne naine: naiselik, õrn, voolav, feminiinne, hoolitseb kodu eest, hoolitseb laste eest, üritab teha karjääri, välimuselt selline kena ja lihtne ega mitte liiga väljapaistev.

Eelmine aasta ilmus eesti keeles Virginie Despentesi raamat „King Kongi teooria“. Oled kuulnud sellest?

Jah, isegi lugenud.

Ta on prantsuse kirjanik. Feminist ja endine sekstöötaja. Ja kohe tema esimene lause seal on selline, et ma kirjutan koledate poolelt, koledate jaoks. Eitede, rekka lesbide, ***näljas, ***matute, sõgedate, kõigi nende naiste jaoks, kes on pandavate naiste suurelt turult välja praagitud.