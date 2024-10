Kolme neeruga Dave Benton: ma polnud veel minekuks valmis

Värskes ajakirja Naisteleht intervjuus tõdeb Benton, et ei uskunud, et jääb ellu. „Mäletan end palatis voodiserval istumas ja nutmas, arutledes omaette, et kui see ongi kõik, siis tean, et olen elanud suurepärase elu. Aga ma polnud veel minekuks valmis.“