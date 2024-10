INTERVJUU | Skandaalse Valge Tüdrukuna tuntud Elina Masing: kui naine ütleb, et ta tahab t***i, siis on see muusikas nii harjumatu

Elina Masing on õppinud Tallinna balletikoolis ja Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias kaasaegset tantsukunsti ning tegutsenud näitlejana („Emalõvi“, „Biwa järve 8 nägu“), kuid viimasel ajal on talle tähesära toonud skandaalne Valge Tüdruku projekt. Möödunud suvi oli Valgele Tüdrukule esinemisterohke, kuid sügise algul otsustas Elina Eesti tolmu jalge alt pühkida ning nautida veidi teist kultuuri ja eluolu Portugalis. Uut riiki läks ta avastama koos oma kallimaga.

„Siin on ikkagi inimesi tihedalt koos, karjutakse ja tuhat asja käib samal ajal, aga kui me eile pool tundi linnast välja sõitsime, siis oli rahulikum atmosfäär ja rohkem Eesti moodi,“ kirjeldab Elina, kelle praegune elukoht on Portugali pealinnas Lissabonis.