Ilta-Sanomatele intervjuu andnud Eesti suunamudija Lotta Pärnpuu paljastas kahe riigi suurimad erinevused, mille peale kohe ei tulekski

Eestlanna kinnitab, et talle meeldib uusi kultuure, keeli, arhitektuuri ja inimesi tundma õppida. Teise riiki kolimine on tema jaoks olnud meeldiv seiklus. „Algul tundus kõik värske ja teistsugune – inimesed, linn ja loodus. Soome on aga üsna sarnane Eestiga, seega harjusin sellega kiiresti,“ meenutab ta nüüd.

Kuigi Tallinn ja Helsingi on lühikese laevasõidu kaugusel, siis eestlanna sõnul on mõlemal linnal oma võlu ning nad on mõnes mõttes ikkagi erinevad. „Tallinna vanalinn on keskaegne ja maagiline. Helsingis on seevastu imelised, ajaloolised ja elegantsed hooned, mis meenutavad Stockholmi. Helsingi inimesed on superstiilsed. Saan inspiratsiooni, kui jalutan Helsingi tänavatel ja näen, kuidas kõik on nii moekalt riides. Lisaks Marimekkole on Soomes tohutult moes second hand-kultuur ja ma armastan seda,“ sõnab Eesti suunamudija.