„Masterchefi“ kohtuniku Õie Pritsoni arvates elatakse täielikus kaoses: me ei tea enam, kes on naine ja kes on mees!

Pritson (68) on ka saates üllatanud küllaltki krõbedate väljaütlemistega, kuid ajakirjale Tiiu antud intervjuus on ta eriti otsekohene. „Praegu oleme ju täielikus kaoses. Me ei tea enam, kes on naine ja kes on mees,“ arvab telekohtunik, kelle saates osaleb teiste seas ka laulja Inger Fridolin, kes on varem avameelselt rääkinud oma dilemmadest seoses sooidentiteediga.