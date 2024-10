„Mis see on?“ Reigo Tamme esitus näosaates tekitab tormi ka Soome meedias

Artiklis, mis kannab pealkirja „“Käärijä“ ilmus Eesti teles välja - segane reaktsioon vaatajate poolt: „Mis see on?“ selgitatakse, et näosaate puhul on tegemist show’ga, kus tuntud inimesed jäljendavad teisi artiste.

Kuigi ooperitäht on tunnistanud, et ei oska soome keeles rääkida, siis artikli autori sõnul tulid kõik laulusõnad palas „Cha cha cha“ väga soravalt välja.

Samuti on nad märkinud, et võlts-Käärijä esinemine on sotsiaalmeedias pälvinud väga mitmetahulise vastuvõtu. Kui osad kiidavad Tamme esitlust taevani, siis on ka neid, kes seda kritiseerivad. Videoklipp Reigo Tamme esinemisest on igatahes jõudnud ka Soome kasutajate algoritmidesse. Antud lõiku on tänaseks vaadatud üle 300 000 korra.