Nicole Kidman avaldas, et pidi erootilise filmi võtted pausile panema: ma ei tahtnud enam orgasme saada

Kidman avaldas Briti meediale antud intervjuus, et erootilise draamafilmi „Babygirl“ stseenid ajasid ta nii kiimaseks, et ühel hetkel oli tal vaja võtted pausile panna. Filmis kehastab näitlejanna abielus olevat ja suure mõjuvõimuga firmabossi Romyt, kes armub firmasse praktikale tulnud seksikasse noormehesse Samueli. Filmis lööb kaasa ka Antonio Banderas , kes kehastab filmis Nicole’i abikaasat Jacobit.

Näitlejanna tõi välja, et stseenid, kus ta oli koos Dickinsoni ja Banderasega, olid tihtipeale niivõrd võrgutavad, et tal oli nende raske toime tulla. „Seal oli meeletult usaldust ja teineteisega arvestamist ja siis frustratsiooni. Ma ei tahtnud, et nad mind puudutaksid,“ kirjeldas ta võtetel toimunut.