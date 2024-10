Sõbrad leidsid ühise hobi: Jaagup Kreem pani Kristjan Jõekalda näpunäidete järgi veini käima

Telemees Kristjan Jõekalda (53) on tõtanud appi heale sõbrale Jaagup Kreemile (51), kes otsustas süveneda veinivalmistamise saladustesse. Jaagup pani esimesed liitrid jumalate jooki laagerdama septembris oma aias kasvanud viinamarjadest – seda just varem veiniteoga sina peal olnud Kristjani valvsa pilgu all.