Võtab välimuse tuunimise ette? Teele Viira: olen palju mõelnud täitesüstidele, sest see on nii populaarne

Teele räägib ajakirjale antud usutluses, et iseenda välimuse eest hoolitsemises on ta enda sõnul terve elu kehv olnud. „Ma unustan igasuguseid kreeme kasutada. Kuigi olen tänu oma elualale saanud proovida väga palju erinevaid tooteid – ka ülihäid –, on millegipärast mu sees ikkagi mingi Saaremaa looduse tüdruk, kes ei lase mul igasuguste toodetega pidevalt oma nahka koormata. Mu nägu on vahepeal kuu või kaks täiesti puhas,“ hoiab Teele oma naha eest hoolitsedes naturaalset joont.

Küll aga on lauljannagi peast läbi käinud mõtted oma välimuse turgutamisest filler’ite ja täitesüstide abil. „Just see suvi olen ma väga palju mõelnud filler’itele ja süstidele, sest et see on nii populaarne. Ma juba tõesti mõtlesin, et panen huulteaja kirja,“ räägib ta oma mõtetest. Paar päeva hiljem oli ta saanud pakkumise tulla ajakirja kaanepersooniks ning Teele mõtles ümber. „See oli minu jaoks märk – ei, ma ei tee veel mitte midagi. Mul on sisemine ilu ja naturaalne välimus nii kaua, kuni ma end hästi tunnen!“ leiab muusik.