Kuningakoja ekspert: Meghan Markle plaanib oma memuaariraamatut kasutada relvana, kui selleks vajadus tekib

Selle aasta alguses levis kuuldusi, et hertsoginna Meghan Markle plaanis oma raamatus rääkida oma vaimsest tervisest ja kuninglikku perekonda kuulumise aegsetest katsumustest. Meghani memuaarteos on oma olemuselt südamepuistamine.

Mõnda aega ei ole Sussexi hertsoginna teosest midagi kuulda olnud. Nüüd usub kuningakoja ekspert Jennie Bond, et Meghan plaanib raamatut ära kasutada millalgi tulevikus, kui see talle kasulik on. „Üle kahe aasta on möödas sellest, kui ta andis raamatu tarbeks intervjuu. Sellest ajast saati on ta hoidnud eemale kuningliku perekonnaga seotud vaidlusest,“ ütles Bond. „Ilmselgelt saab tema raamatust potentsiaalne relv, mis tal tagataskus on ja mille ta võtab välja siis, kui ta tunneb vajadust kätte maksta,“ sõnas kuningakoja ekspert.