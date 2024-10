„Tahaks seda võita.“ Mullu superstaariks saanud Ant Nurhan kandideeris Eesti Laulu konkursile

Saates võeti üles teemaks Eesti Laulu konkurss, millele laulude esitamise tähtaeg kukkus esmaspäeva keskpäeval. Puusepp soovis teada, kas Nurhan võistlusele enda loo saatis. „Saatsin küll,“ vastas muusik talle. „See on nagu unistus. Ma pidin seda tegema juba ammu, enne superstaarisaadet,“ avaldas Ant ja lisas, et plaanidele tuli ette just talle võidu toonud saade. „See superstaarimull tuli vahele ja ma ei teinud seda, mis on väga hea. Nüüd on aeg.“