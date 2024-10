Allan Roosilehe lend Malagast koju võttis ootamatu pöörde: täna on uus katse Tallinna saada

Raadiohääl Allan Roosilehe reisisaaga sai alguse juba eile, kui ta teatas oma jälgijatele nii Facebooki kui ka Instagrami vahendusel, et tema reisil on ette tulnud viperused. „Malaga reisi lõpp võttis ootamatu pöörde,“ alustas ta oma postitust, kus tõi välja, et lennujaamas oli selgunud, et tema lennuk Tallinnasse ei lenda. „Nüüd oleme hotellis Benalmadenas, kus meid ootas kuninglik õhtusöök. Pole paha,“ leidis ta juhtunu juures ka positiivset. Täna pidi ta lendama Stockholmi ja sealt edasi Tallinna. „Seigelda mulle meeldib,“ kirjutas Roosileht sotsiaalmeedias.