Ooperilaulja Pirjo Jonas avaldas, kuidas nõustas filmis „Emalõvi“ näidelnud tütart: kui laps tahab nõu küsida, siis ta küsib

„Ringvaate“ reporter Heleri All külastas tänases saates filmis „Emalõvi“ Stefit kehastava Teele Piibemanni (17) ja tema ooperilauljast ema Pirjo Jonase (44) kodu. Teele jaoks on tegemist esimese filmirolliga, kuid on näitlemisega ka varem kokku puutunud. Ema Pirjo võttis ta juba lapsepõlves teatrisse kaasa ning see keskkond oli talle väga meeldinud.

Esilinastusel oli Pirjo süda värisenud. „Ma arvan, et olin rohkem närvis kui Teele. Eriti esimese korraga mul oli raske näha Stefit. Ma nägin oma tütrele parimat sooviva emana nägin Teelet, kes sooritab rolli. Kuni me jõudsime selle stseenini, kus ema ja tütar on kahekesi, kus Stefi laseb kõik endast välja. Neil on seal kõige jõulisem konfrontatsioon ja murdumine. Selle puhul oli, mul tuleb praegu ka klomp kurku, ühest küljest [mõte, et] Teele, kust see sul tuli, kuidas teil see õnnestus?“ rääkis Pirjo oma muljetest ja lisas, et sel hetkel oli tal rinnus kokku kiskunud ja pisarad voolanud.