ÜLEVAADE | Kes on saanud presidendilt teenetemärgi, kes rokib bändis muusikuna. Millega tegelevad sarja „Eestlane ja venelane“ näitlejad nüüd?

Kanal 2 eetrisse jõudis 2008. aasta kevadel seriaal „Eestlane ja venelane“, mis vallutas oma humoorika sisuga televaatajate südameid. Nüüd on sarja ekraanile jõudmisest möödas üle 15 aasta ja paslik on meenutada, kes „Eestlases ja venelases“ toona mängisid ja mis neist saanud on.