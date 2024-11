Gerli Padar-Parmas on käinud korduvalt iluoperatsioonidel. „Korra on nii juhtunud, et ma ei jäänud Botoxiga rahule“

Gerli Padar-Parmas (44) on oma kauni välimuse nimel terve elu pingutanud - trenni teinud ja erinevaid dieete katsetanud. Lauljanna ütleb, et looduse vastu aga ei saa, ja nii otsustas ta lasta teha sünnitusjärgse keha korrigeerimise. „Nii see läks! Ega väljaveninud kõhunahk iseenesest ära ei lähe,“ avaldab Gerli. Ta lisab, et värske välimus annab enesekindluse, kuid kõige tähtsam on õppida end armastama sellisena, nagu oled.