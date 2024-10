Podcast „TÄHETUND“ | 20 aastat muusikapedagoogina töötanud Maiken: ma ei ole töö nimel midagi ohverdanud

Kroonika taskuhäälingus „Tähetund“ käis külas Eesti üks hinnatumaid laulupedagooge Maiken (47), kes on oma viimased 20 aastat pühendanud peamiselt karjäärile. Just muusika on aidanud tal elus keerulisemad olukorrad ületada ja hingemured seljataha jätta.