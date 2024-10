VIDEO | „Mul on juba okse kampsunil!“ USA endine president räppis rahvakohtumisel Eminemi riime

„Ma pean ütlema, et olen teinud palju miitinguid, nii et ma tavaliselt ei lähe närvi, kuid ma tundsin end seekord kuidagi teisiti Eminemi järel,“ ütles lavale astunud Obama, viidates sellele, et räpiikoon Eminem juhatas ta äsja sisse.

„Ma pean ütlema, et olen teinud palju miitinguid, nii et ma tavaliselt ei lähe närvi, kuid ma tundsin end kuidagi teisiti Eminemi järel,“ alustas president oma kõne. Seejärel ta jätkas Eminemi loo „Love Yourself“ sõnadega inglise keeles: „Ma märkan, et mu peopesad on higised, põlved nõrgad, käed on rasked, oksendan juba kampsunile, ema spagetid, olen närvis, kuid pealtnäha olen rahulik ja valmis pomme viskama, aga unustan...“

Rahvas läks endise presidendi esitusest pöördesse ning aplaus ei tahtnud lõppeda. Obama naljatles, et arvas, et Eminem esineb ja tema lööb oma riimidega kampa.

Obama esitus on sotsiaalmeedia kihama pannud. „Kui sa arvasid, et Obama ei suuda sind enam üllatada,“ kirjutas üks platvormil X. „Obama Eminemi loo järgi räppimas polnud minu bingokaardil,“ lisas teine. „Trumpi tiimi peopesad higistavad küll peale seda esitust,“ kirjutas kolmas, viidates Kamala Harrise põhilisele konkurendile Donald Trumpile.

Endine president Obama on teada-tuntud suur muusikafänn, kes avaldab kaks korda aastas sotsiaalmeedias oma lemmiklaule. Selle aasta suvel kuulas ta peamiselt popstaare nagu Beyoncé, Tyla ja Rema. Lisaks popmuusikutele jõudsid tema kuulatumate artistide sekka ka näiteks Drake, The Supremes ja Pharoah Sanders, vahendas The Guardian.