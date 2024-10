Judge Jules | Mees, kes on hullutanud miljoneid inimesi üle terve maailma ning tema muusikaline karisma paneb jala kõigil liikuma

Vahepealse ajaga on aga mees hullutanud miljoneid inimesi üle terve maailma ning tema muusikaline karisma paneb jala liikuma isegi kõige tagasihoidlikumal inimesel. Neid kingi ei ole tänaseks suutnud täita ka mainekamad nimed. Varade väärtus on aga jätkuvalt muljetavaldav – hinnanguliselt 42 miljoni dollari eest.

Faktide kohaselt alustas Judge Jules muusika mängimist 1987. aastal, õppides ülikoolis advokaadiks. Tõsi, artistinimi tulenes aga teisest ametist – nimelt Judge on tõlkes kohtunik. Muusikuna on aga mehel hea publiku tunnetus, just seepärast on karjäär lennutanud teda üle maailma väga erinevatesse paikadesse, ta on rokkinud tuhandetel plaadimängijatel ning teinud mõned reivid vägagi veidrates laohoonetes.