FOTOD | Tallinn Fashion Weeki kolmas päev tõi Kultuurikatlasse kokku glamuurse seltskonna

Eesti moe kuumim sündmus Tallinn Fashion Week sai teisipäeval piduliku stardi Riina Põldroosi ja Ketlin Bachmanni ühise autorinäitusega „Odi Et Amo“. Embassy of Fashion moemaja disainerid on kõrgmoodi loonud juba üle kahekümne aasta, esitledes mahukad couture kollektsioone ning seda ka sel korral, küll vaid näituse vormis.

Hõbenõela auhinna viis koju Karl-Christoph Rebane. Võidukollektsioon „Surviving The Day“ on samaaegselt kokkuvõte tema viimase viie aasta loomingust, kui ka sellest, kus ta praegu kunstnikuna end positsioneerib. „Selleks, et muuta oma narratiivi, alustasin kollektsiooniga tagantpoolt – otsisin modellid enne, kui teadsin, mis üldse tulemas on. Või noh, ma teadsin, mis tundeid ma tahan väljendada, aga lihtsalt ei suutnud selles punktis adekvaatseid kavandeid teha,“ avas moelooja oma kollektsiooni tausta Tallinn Fashion Weeki Facebooki kontol.