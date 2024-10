„Vallalise kaunitari“ Emmanuel suhtele osaks saanud kriitikast: ma ei näe, et midagi on valesti, kui naine teeb kodus mehele süüa

Inimesed heidavad intervjuu all kommentaarides ette, et Emmanuel ei austa oma naist ning sunnib teda koduperenaise rolli. „Mina käin praegu tööl ja Blessing mitte. Tema teeb süüa ja hoolitseb kodu eest ja see ei ole halb asi. Meie ühiskonnas tahavad kõik tänapäeval olla feministid ja kedagi ei koti, kuidas meestel asjad käivad. Ma arvan, et iga abielumees teab seda, et ükski naine ei tee kõike, mida mees talle ütleb. Ja see on okei“ lükkas Odeh väited kindlameelselt ümber.