VIDEO | Anita Sibul oma kõige hinnalisemast käekotist: just vaatasin, et keegi müüb sedasama kotti 30 000 euroga

Käimasoleva moenädala kolmandale õhtule pidžaamasid meenutavas riietuses tulnud Sibul tunnistab Kroonikale, et neid rõivaid oli väga raske valida. „Ma see aasta tellisin portsu asju, aga mitte ükski asi ei jõudnud kohale. Ma olen nüüd iga hommik ärganud üles ja lootnud, et pakk ikka äkki jõuab. Kuna pole jõudnud, siis olen läinud lihtsalt kapi kallale ja vaadanud, et mis siis seal on,“ kirjeldab sisulooja protsessi, kuidas ta moenädala riietusi on hallanud.

Kuigi Sibul on tuntud selle poolest, et tal on kallis maitse ja ta väisab üritusi tuhandeid eurosid maksvates riietustes, siis tegelikult on ka tema ära õppinud triki, et alati ei tasu kõige kallimaid asju soetada. Samuti tuleks tema sõnul surfata lehekülgedel, kus inimesed müüvad disainertooteid edasi.

Kui uurida sisuloojalt, et mis on mingi hinnapiir, millest ta riideid ja aksessuaare soetades üle ei lähe, siis sellele Sibul vastust öelda ei osanud. „Oleneb, et mis on selle asja väärtus edaspidi,“ leiab sisulooja. Hea näitena tõi ta maailmakuulsa Birkini käekoti, mille väärtus ajas tunduvalt tõuseb. Üks selline käekott on ka Sibula enda kapis siiani olemas.