Seriaalis „Kodus ja võõrsil“ mängivate eestlaste pöörane elu Austraalias. „Võin pidada ühte väga tuntud USA näitlejat oma kolleegiks“

„Kui koroonapandeemia lõppes, otsustasime, et soovime midagi uut oma ellu, ja läksime sõprade eeskujul Austraaliasse. Esimesena jõudsime Sydneysse,“ meenutas Helena põneva seikluse algust. Just selles suurlinnas viis üks nende sõber Helena ja Roberti linnatuurile.

„Jõudsime ühel hetkel Palm Beachile, kus filmitakse seriaali „Kodus ja võõrsil“. Siis ma seda ei teadnud, aga ma märkasin, et väga tuttav rand on,“ sõnas Helena. Kuigi selles seriaalis on osa tegelasi mänginud juba aastakümneid, siis sarja tõelised fännid teavad, et selle kõige olulisem osaline ongi see rand, kus suurem osa tegevusest juba kümneid hooaegasid on toimunud.