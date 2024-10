Rain Simmuli meetodnäitlemine lõppes haiglas: vastutustunne oli nii suur

„Rollidesse ei tohi kinni jääda, sest see on petlik illusioon. Saad rolli, teed ära, on esilinastus ja seejärel rolli enam ei ole. Temast ei saa päriselt kinni võtta. Kinni saab võtta inimestest. Puudutada saab lähedast,“ räägib Linnateatri näitleja Rain Simmul, kes teeb kaasa ka mängufilmis „Vari“.