Mart Sanderi ema on palunud tal filmitegemine lõpetada: ma saan temast aru ja hakkan mõtlema, et tal on õigus

Mart Sander, kes tegeleb nii muusika, filminduse, maalimise kui ka kirjutamisega, tõdes, et enim naudib ta just kirjatööd. „See on asi, mida ma saan teha üksinda, kus mul ei ole mingeid piire - ei minu fantaasial ega ka minu eelarvel,“ sõnas Mart. „Kahjuks on film asi, mida reeglina teed võõra raha eest. Filmitegemine oma raha eest on katastroof. Ma olen elav näide.“

Ka Mardi ema on teda just kirjatöö tegemisele rohkem suunanud. „Mu ema, kes on ka mu raamatupidaja, ütleb kogu aeg mulle: „Palun lihtsalt istu ja kirjuta raamatuid!“ Ma saan temast aru ja hakkan mõtlema, et tal on õigus,“ muigas ta.

Loometööga tegeleb Mart reeglina öösiti. „Kui tavainimene alustab oma päeva kell seitse hommikul - maarajoonides veelgi varem -, siis tegelikult minu kui esineja tööpäev algab kell seitse õhtul.“

Mart lisas, et väga naljakad on need olukorrad, kui teda kell kaheksa hommikul mõne projekti raames koosolekule kutsutakse. „Ja siis ma tavaliselt vastan, et vabandust, ma olen selleks ajaks juba magama läinud.“ Magama lähebki Mart tavaliselt viie-kuue ajal hommikul.

Multitalent Mart Sander läbis tänavu veel ühe suure eluetapi, kui kaitses Tallinna Ülikoolis oma doktoritööd. Tema saavutuse kohta tegi teate ka ülikool.

„BFMil on erakordne rõõm teatada, et meie doktorant Mart Sander kaitses äsja ja edukalt oma doktoritöö pealkirjaga „Soundtrack of life: diegetic score as a synoptical metanarrative“,“ kirjutas instituut oma Facebooki lehel. Multitalent Mart Sandri doktoritööd juhendasid dr Teet Teinemaa ja dr Liina Keevallik. „Palju õnne, dr Sander!“ edastas instituut oma õnnesoovid.