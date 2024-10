Vilja Toomast on leinas: jääme sind igatsema ning oma südameis kandma ja hoidma

Vilja Toomast tegi kurva uudise ema lahkumisest teatavaks enda Facebookis. „Kuigi ta elas pika elu ja oli lõpu poole küllaltki haige, on ikkagi nii kurb ja valus, kui see teade ema lahkumisest sinuni jõuab,“ tõdeb Vilja.

„Kui me eelmine nädal viimast korda kallistasime, küsisid, et ei tea, kas me veel näeme. Vastasin: „Küll me ikka näeme.“ Sa ütlesid: „Eks siis teispool pilvepiiri.“ Ju sa siis juba tundsid,“ kirjeldab Vilja viimast kohtumist emaga.