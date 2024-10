„KAS TUNNED MIND?“ | „Kas peaksin valetama või rääkima tõtt?“ Ühe naisterahva küsimus ajas Hendrik Sal-Salleri segadusse

Saate „Kas tunned mind?“ seekordne külaline on bändi Smilersi solist Hendrik Sal-Saller (58). Enamik küsitletuid tundis Sal-Sallerit eelkõige muusiku ja lauljana, ent Sal-Saller nimetas end siiski bändimeheks. „Tore on kirjutada oma tulevasse CV-sse, et olen laulja. Aga muidu vahva!“ reageeris Sal-Saller naljatades sellele, kuidas rahvas teda ära tundis.