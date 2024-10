The Pussycat Dollsi staar Nicole Scherzinger oli üks viimaseid inimesi, kes varalahkunud Liam Payne’iga sõnumeid vahetas

Intervjuus Billboardile tõdes Broadway muusikalidele muusikat loov Andrew Lloyd Webber, et Nicole Scherzinger oli Liam Payne’iga väga lähedale. Scherzinger on löönud kaasa mitmetes muusikalides, kaasa arvatud muusikalis „Sunset Blvd.“, mis praegu Broadway’l populaarne on.

„Üks asi, mis Nicole’i puhul kindel on, on see, et kui ta on millelegi pühendunud, on ta kõige uskumatum meeskonnaliige ja liider,“ sõnas ta.