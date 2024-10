Sel kevadel palus Mihkel Raud (55) kätt endast 23 aastat nooremal Marial, keda kaunistab nüüd valgest kullast tehtud sõrmus, millel on 2,04-karaadine laboris kasvatatud teemant. Kolm korda abielus olnud Mihkel oli mõni aasta tagasi uuesti abiellumise suhtes skeptiline, kuid nüüdseks on see muutunud.