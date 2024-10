KLÕPS | Rõõmusõnum! Odaviskaja Magnus Kirdi ja tema lätlannast kallima perre sündis beebi

Laura ja Magnus postitasid 26. oktoobri hommikul oma Instagrami kontodele mustvalge foto, kust näha väikese beebi armsaid käsi. „Ta on siin!“ rõõmustasid vanemad poja sünni üle. Nende järeltulija nägi ilmavalgust nädal varem, 19. oktoobril. „Me oleme niivõrd armunud,“ lisasid sportlased veel. Postituse alla on kogunenud ohtralt õnnesoove.

Uudis sellest, et Magnuse ja Laura perre sünnib pisibeebi, tuli avalikuks juuli alguses. Laura postitas toona oma Instagrami kontole armsa pildi, kus andis teada, et on beebiootel. „Meil on häid uudiseid,“ teatas Laura. Pildil istuvad mees ja naine diivanil, käes ajalehed kirjaga: „Beebi Kirt on teel!“