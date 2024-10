Sussexi hertsogipaari kodukoha ajaleht: prints Harry ja Meghan Markle tiirlevad taas lahutuskõlakate keerises

Montecito linnakese ajaleht The Montecito Journal kirjutab Lõuna-Californias asuvas linnakesest toimuvast. Seal on infot nii planeerimisküsimuste, heategevuslike galade, kogukonnaürituste kui ka väiksemate kuritegude kohta. Ühes hiljutises ajalehes oli ka kuulujuttude rubriik, kus arutleti siniverelise abielupaari probleemide kohta pärast seda, kui neid mitmel avalikel üritustel ilma teineteiseta märgati.

Seal tuuakse välja, et Harry oli hiljuti käinud Londonis heategevusorganisatsiooni WellChild Awards üritusel ning Meghan väisas hiljuti ühte üritust Santa Barbaras, kus ta väidetavalt oli rääkinud, et ta on üks enimkiusatuid inimesi maailmas, vahendab Mirror.