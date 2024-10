„Kui selle supi paksust vaatan, siis see on rohkem nagu kaste.“ Amani Kiivikas ja Inger puhkesid „Masterchefis“ kohtunike kriitika peale nutma

Enne kui kõik kümme osalejat oma köögilaua taha jõudsid, oli nende üllatus suur, kui kahe võistleja ühise laua taga seisis kaks kasti, kus üks kast oli põlema pandud ja teisest kastist tuli auru välja. „Iga laua peal on üks üllatuskast, mis tossab pehmelt ja rahustavalt. See kast on ohutu ja selle sisu on justkui taevalik kingitus,“ ütles kohtunik Imre Kose alustuseks.